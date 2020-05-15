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В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 12 28 минут назад
В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Кижингинский район в Бурятии закрыт на карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.
В районе фиксируется самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом — превышает средний показатель по другим районам в семь раз. По информации республиканского главка Роспотребнадзора, в четверг в районе было зафиксировано 172 инфицированных. Сообщается, что такая ситуация складывается из-за нарушения режима самоизоляции жителями района. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сформировать медицинский десант в район для усиления меднаблюдения и сопровождения.
"Республиканским оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 14 мая принято решение об изоляции Кижингинского района. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования. … Карантинные мероприятия на территории Кижингинского района продолжатся в течение 14 дней", — говорится в сообщении.
Карантин предполагает запрет на въезд и выезд на территорию района, допуск на территорию с особым режимом через контрольно-пропускные пункты, а также запрет перемещения между населенными пунктами внутри района.
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на пятницу, в республике с момента начала пандемии зарегистрировано 865 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 41 за сутки. В столице республики Улан-Удэ — 543 случая. Выздоровели 269 человек, умерло шесть человек. В стационарах находится 323 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 267 пациентов. Из 41 новых случаев семь человек прибыли из других регионов, 22 — из числа контактных в Баунтовском районе, шестеро — из числа контактных в Кижингинском районе, шесть — контактные с другими ранее выявленными COVID-19. В реанимации 14 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Алексей Цыденов , Республика Бурятия
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