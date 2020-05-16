В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19 

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Еще 87 новых носителей COVID-19 выявлено в Приморье за сутки, власти отмечают резкий скачок заболевших коронавирусом, сообщает правительство региона.

"Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье. За последние сутки в Приморском крае выявлено еще 87 заболевших коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Уссурийск, Арсеньев, Власти отмечают, что "значительный прирост дали Находка Партизанск и Партизанский район".

При этом число выздоровевших в два раза меньше, чем заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, — всего 39 человек, говорится в сообщении.

По словам губернатора края Олега Кожемяко, которые приводятся в сообщении, "необходимо усиливать проверки по соблюдению санитарных мер на территории края".

"Особое внимание нужно уделить транспорту — обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов", — цитируются в сообщении слова главы региона.

Ранее сообщалось, что накануне суточный прирост по заболеваемости СОVID-19 составил 5% (53 заболевших коронавирусом), недельный прирост — 38,5%.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.

Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1197. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 389 человек, 12 пациентов умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.