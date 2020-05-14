На российско-китайской границе бастуют дальнобойщики

Забастовка российских дальнобойщиков началась на границе России КНР из-за сокращения пропускной способности на переходах со стороны Китая.

Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на председателя профсоюза перевозчиков Приморского края Петра Куприянова. По его словам, пропускная способность на автомобильных переходах с китайской стороны была сокращена с 65 до 10 машин в сутки.

Приняли решение в течение трёх дней не пересекать границу, потому что сокращение перевозок не устраивает, — сообщил Куприянов.

Он рассказал, что 14 мая на границе собрались около 400 человек. К вечеру дальнобойщики разъехались. Следить за тем, чтобы границу никто не пересекал, остались местные жители.

Договорились не ехать, значит, не едем, — сказал председатель профсоюза.