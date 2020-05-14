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У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
У более 600 сотрудников ФСИН выявили коронавирус
Фото: depositphotos.com
У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев", — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что среди подозреваемых и осужденных зафиксированы 145 случаев.
Отмечается, что выздоровели 208 работников УИС и 29 человек и числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
По последним данным, всего в учреждения и органах уголовно-исполнительной системы провели больше 35 тысяч тестов на коронавирус.
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Общество , ФСИН
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