У более 600 сотрудников ФСИН выявили коронавирус

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У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что среди подозреваемых и осужденных зафиксированы 145 случаев.

Отмечается, что выздоровели 208 работников УИС и 29 человек и числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

По последним данным, всего в учреждения и органах уголовно-исполнительной системы провели больше 35 тысяч тестов на коронавирус.