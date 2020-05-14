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«Коронавирус» может стать словом полугодия, рассказал филолог 

РИА Новости 1 час назад
«Коронавирус» может стать словом полугодия
Фото: © Fotolia / Davizro Photography
Слово "коронавирус" уже стало словом января и может стать словом этого полугодия, считает автор проекта "Словарь года", писатель, обладатель премии "Человек книги", бывший главный редактор портала "Словари XXI век" Алексей Михеев.
"Он (коронавирус — ред.) уже был словом января в моем "Словаре года", так что все шансы имеет и на слово полугодия, и даже больше того, кроме него, наверное, других слов и не появится в ближайшие пару месяцев", — рассказал РИА Новости Михеев.
Он также отметил, что как таковых конкурентов у "коронавируса" нет, поскольку способные соперничать с ним по популярности слова "из того же семантического поля, и они так или иначе связаны с лидером". Михеев добавил, что в момент, когда обострилась эпидемиологическая ситуация, появилось очень много слов, которые с этой ситуацией связаны.
Эксперт добавил, что главными в 2019 году стали слова, связанные с социальными проблемами, с неравенством в обществе, с пенсионной реформой и всем, что последовало за ней. По его словам, были популярны такие термины как "квалификационная яма" или "нулевая зарплата", которые сейчас уже не столь актуальны, потому что ушли на второй план на фоне коронавируса, "но доминанта была такая, акцент на социально-экономические проблемы".
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Общество , Алексей Михеев , РИА Новости
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