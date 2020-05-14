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Россияне стали реже ходить в магазины за продуктами 

Lenta.ru 27 минут назад
Россияне стали реже ходить в магазины за продуктами
Фото: РИА Новости
Число россиян, которые ходят в магазины за продуктами ежедневно, уменьшилось почти в три раза. Об этом говорят результаты исследования платежной системы «Мир», передает РИА Новости.
Согласно результатам опроса, половина опрошенных (51 процент) закупается необходимыми продуктами на три дня, а еще четверть (26 процентов) — сразу на неделю. При этом большинство опрошенных — 65 процентов — до сих пор покупают продукты в ближайшем супермаркете. Еще 18 процентов периодически заменяют поход в магазин доставкой, а полностью совершают покупки товаров на онлайн-сервисах лишь два процента респондентов.
Реже всего в супермаркеты ходят россияне от 18 до 24 лет — меньше половины опрошенных. При этом 61 процент пенсионеров продолжают посещать магазины. А доставка пользуется наибольшей популярностью у респондентов в возрасте 25-34 лет.
В анкетном опросе приняли участие 1200 человек.
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Общество , Социология , РИА Новости
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