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Опубликовано видео мифов про иммунитет 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Самые распространенные мифы об иммунитете человека собраны в одном видео и объяснены.
Миф 1: весной иммунитет слабеет и его нужно укреплять. Это не так. Иммунитет человека весной не ослабевает. Просто с приходом тепла становится больше вирусов и бактерий в окружающей среде. Поэтому люди начинают чаще болеть.
Миф 2: Иммунитет укрепляется с помощью продуктов, таких как лимон, мед, имбирь, лук, чеснок и др. Это тоже заблуждение. Эти продукты не способны повысить защитные функции организма. Над укреплением иммунитета необходимо работать комплексно.
Миф 3: Татуировки укрепляют иммунитет. Полный бред.
Миф 4: Прививки ослабляют иммунитет. Нет. Прививки учат организм бороться с вирусом быстрее и эффективнее.
Общество , Видео
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