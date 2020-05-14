Опубликовано видео мифов про иммунитет 

Самые распространенные мифы об иммунитете человека собраны в одном видео и объяснены.

Миф 1: весной иммунитет слабеет и его нужно укреплять. Это не так. Иммунитет человека весной не ослабевает. Просто с приходом тепла становится больше вирусов и бактерий в окружающей среде. Поэтому люди начинают чаще болеть.

Миф 2: Иммунитет укрепляется с помощью продуктов, таких как лимон, мед, имбирь, лук, чеснок и др. Это тоже заблуждение. Эти продукты не способны повысить защитные функции организма. Над укреплением иммунитета необходимо работать комплексно.

Миф 3: Татуировки укрепляют иммунитет. Полный бред.

Миф 4: Прививки ослабляют иммунитет. Нет. Прививки учат организм бороться с вирусом быстрее и эффективнее.