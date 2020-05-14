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Мошенники создали десятки сайтов для «выплат» пособий на детей 

Ura.Ru 23 минуты назад
Обнаружены десятки сайтов для «выплат» пособий на детей
Фото: РИА Новости
В Сети появились десятки мошеннических сайтов, которые предлагают зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Под предлогом проверки на выдачу пособий, мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.
Начальник отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дроз рассказал «Коммерсанту», что его компании уладось насчитать около 30 новых доменов только в зоне.ru, которые эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые мошенники создают для того, чтобы вводить пользователя в заблуждение.
Замдиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отмечает, что обнаружил более 70 подобных ресурсов. По его словам, некоторые подобные сайты используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал, другие задействованы в мошеннических схемах с выплатами.
Дрозд отмечает, что пока многие сайты не заполены, так как мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда будет ясность с его наполнением.
В Минкомсвязи отметили, что на данный момент на официальном сайте госуслуг оформляется более двух тысяч заявлений в минуту только по новым выплатам на детей.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На официальном сайте госуслуг после этого произошел сбой. Как объяснили в министерстве связи, это произошло из-за высокой нагрузки на портал.
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Комментарии
Общество , Интернет , Криминал , Игорь Сергиенко , Владимир Путин , Минкомсвязи РФ
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