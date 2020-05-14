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Появилась видео-инструкция для получения пособия 

Вадим Дроздов 1 час назад
Согласно постановлению презента Российской Федерации Владимира Путина, которое он озвучил в своем последнем выступлении, с 1 июня 2020 года всем российским семьям с несовершеннолетними детьми до 16 лет будет выплачиваться пособие в размере 10 тысяч рублей. Пособия могут получить семьи, в которых дети родились не ранее 11 мая 2004 года. Заявление на получение пособия необходимо заполнить на интернет-портале "Госуслуги". На сайте необходимо зайти в свою учетную запись и заполнить все необходимые данные о ребенке. Если в семье несколько детей, то необходимо нажать "Добавить ребенка" и так же заполнить данные.
Общество , Видео , Владимир Путин
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