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Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно 

Lenta.ru 28 минут назад
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик
Фото: РИА Новости
Рекомендации опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Для изготовления одного литра раствора рекомендуется использовать 830 миллилитров этанола (концентрация 96 процентов) или 750 миллилитров изопропилового спирта (концентрация 99,8 процентов). К ним необходимо добавить 40 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода и 15 миллилитров 98-процентного глицерина, а оставшийся объем дополнить необходимым количеством дистиллированной или кипяченой воды.
После смешения ингредиентов необходимо быстро закрыть емкость крышкой, чтобы исключить испарение, и немного взболтать раствор. После переливания жидкости необходимо выдержать 72 часа, чтобы уничтожить в новой емкости вредные микроорганизмы.
В МЧС напомнили, что использование растворов с концентрацией менее 60 процентов этанола или 70 процентов изопропилового спирта бесполезно, и посоветовали отказаться от замены спирта водкой. Также спасатели предостерегли от дезинфекции спиртом в чистом виде, потому что это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду и появлению микротрещин на коже, в которые вирус может проникнуть.
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Общество , ВНИИ Сигнал , МЧС
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