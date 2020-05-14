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Сотрудникам Сбербанка предложили стать добровольцами в тестировании вакцины 

News.ru 53 минуты назад
В России ищут добровольцев для тестирования вакцины
Фото: News.ru
Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса.
Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года. Добровольцы без противопоказаний и проблем со здоровьем должны будут соблюдать после тестирования режим самоизоляции в течение 28 дней, передаёт РБК.
Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
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Общество , Михаил Мурашко , Вячеслав Володин , Сбербанк России , Госдума
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