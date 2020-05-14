В России ищут добровольцев для тестирования вакцины

Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса.

Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года. Добровольцы без противопоказаний и проблем со здоровьем должны будут соблюдать после тестирования режим самоизоляции в течение 28 дней, передаёт РБК.

Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.