В России ищут добровольцев для тестирования вакцины

Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса.
Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года. Добровольцы без противопоказаний и проблем со здоровьем должны будут соблюдать после тестирования режим самоизоляции в течение 28 дней, передаёт РБК.
Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.