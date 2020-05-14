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Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках 

РИА Новости и ещё 1 17 минут назад
Раскрыта опасность резиновых перчаток
Фото: РИА Новости
Находясь на улице даже в перчатках, не стоит трогать лицо руками, поскольку на ткани и другой поверхности изделия могут остаться микробы и коронавирус. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом.
"Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время", — отметила врач.
Она также дала совет по ношению и использованию перчаток во время эпидемии COVID-19.
"Если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно", — уточнила Кожевникова.
Специалист подчеркивает, что главной мерой профилактики коронавируса является минимизация контакта с окружающими.
В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
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Общество , Галина Кожевникова , РУДН
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