В Петербурге объяснили выдачу денег вместо масок 

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. Об этом заявил губернатор Александр Беглов , пишет издание "Петербургский дневник".

Как ранее рассказали в пресс-службе администрации губернатора города, пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей на приобретение масок и перчаток. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей.

"В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?" — задался вопросом Беглов.

Он отметил, что власти также выделили деньги для детских домов, чтобы их полностью обеспечили масками и перчатками.

"Это не маленькая сумма. Порядка двух миллиардов рублей. Только вот на эти цели", — подчеркнул губернатор.

С 12 мая жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.

В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.