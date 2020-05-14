Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге объяснили выдачу денег вместо масок 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
В Петербурге объяснили выдачу денег вместо масок
Фото: РИА Новости
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, пишет издание "Петербургский дневник".
Как ранее рассказали в пресс-службе администрации губернатора города, пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей на приобретение масок и перчаток. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей.
"В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?" — задался вопросом Беглов.
Он отметил, что власти также выделили деньги для детских домов, чтобы их полностью обеспечили масками и перчатками.
"Это не маленькая сумма. Порядка двух миллиардов рублей. Только вот на эти цели", — подчеркнул губернатор.
С 12 мая жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.
В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Комментарии
Общество , Александр Беглов , газета "Петербургский дневник" , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главу Xiaomi уличили в публичном использовании iPhone
Главу Xiaomi уличили в публичном использовании iPhone
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение