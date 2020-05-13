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Два клирика РПЦ умерли 13 мая от коронавируса 

ТАСС 18 минут назад
Два клирика РПЦ умерли от коронавируса
Фото: РИА Новости
Двое клириков Русской православной церкви (РПЦ) умерли за день от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, сообщает среду Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о смерти от нового коронавируса ряда клириков и монашествующих РПЦ.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , РПЦ , Правительство РФ
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