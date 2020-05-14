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Преподаватель филфака МГУ заявил об «отношениях со студентами» и уволился 

BFM.RU и ещё 10 1 час назад
Преподаватель МГУ признался в сексе со студентками
Фото: РИА Новости
Преподаватель филфака МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении. Как отмечает «Медуза», это произошло на фоне начала общественной кампании против харассмента преподавателей вуза по отношению к студентам.
В Facebook Князев написал следующее:
«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку — неправда. При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла».
Студенческое издание DOXA опубликовало 8 мая статью, где говорилось о домогательствах преподавателей филфака МГУ по отношению к студенткам. В пример приводились несколько историй с участием девяти преподавателей. В частности, речь шла об эпизодах, когда некоторым учащимся якобы отказывались ставить оценку. Фамилии педагогов озвучены на были, не упоминался и Князев.
Спустя несколько дней после публикации материала студенты потребовали в открытом письме создать правовой механизм борьбы с харрасментом со стороны преподавателей. «К сожалению, многие ситуации, на которые обратило внимание издание, не стали сюрпризом для причастных к факультету людей: уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации. Мы считаем, что больше нельзя закрывать глаза на подобное», — заявили авторы обращения.
Днем 14 мая исполняющий обязанности декана факультета Андрей Липгарт сказал, что филфак МГУ не видит оснований для служебной проверки после сообщений о домогательствах со стороны преподавателей. Его слова приводит ТАСС: «У нас этих фактов нет. Доказательства в этих публикациях не представлены, имена не названы. Мы не можем подменять собой правоохранительные органы. Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве РФ».
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Общество , Сергей Князев , МГУ , МВД , ИТАР-ТАСС
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