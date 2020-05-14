Преподаватель МГУ признался в сексе со студентками

Преподаватель филфака МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении. Как отмечает «Медуза», это произошло на фоне начала общественной кампании против харассмента преподавателей вуза по отношению к студентам.

В Facebook Князев написал следующее:

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку — неправда. При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла».

Студенческое издание DOXA опубликовало 8 мая статью, где говорилось о домогательствах преподавателей филфака МГУ по отношению к студенткам. В пример приводились несколько историй с участием девяти преподавателей. В частности, речь шла об эпизодах, когда некоторым учащимся якобы отказывались ставить оценку. Фамилии педагогов озвучены на были, не упоминался и Князев.

Спустя несколько дней после публикации материала студенты потребовали в открытом письме создать правовой механизм борьбы с харрасментом со стороны преподавателей. «К сожалению, многие ситуации, на которые обратило внимание издание, не стали сюрпризом для причастных к факультету людей: уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации. Мы считаем, что больше нельзя закрывать глаза на подобное», — заявили авторы обращения.