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ЕГЭ в России может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа 

ТАСС 47 минут назад
Названы новые возможные даты проведения ЕГЭ
Фото: ТАСС
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти в России в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Проводить экзамены в июле нецелесообразно, поскольку могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
"Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020", — указано в тексте документа.
Уточняется, что ЕГЭ в июле 2020 года проводить нецелесообразно, поскольку еще могут сохраняться последствия текущей эпидемиологической ситуации, "а также существуют риски возникновения трудностей с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам".
Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, один из вариантов — вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе-сентябре. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто хочет поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.
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Комментарии
Общество , Образование , Анзор Музаев , Михаил Мурашко , Рособрнадзор , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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