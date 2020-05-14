В Петербурге рассказали об умерших пациентах с COVID-19

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Еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге , имели хронические заболевания, среди которых гипертоническая болезнь и заболевание головного мозга, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила 13 мая еще шесть смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Скончались женщины в возрасте 67, 85, 89 и 89 лет, мужчины 54 и 94 лет.

"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", — сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрированы 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрированы 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели 1899 человек.

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