Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о занижении числа пациентов, умерших от коронавируса.

В заявлении, опубликованном на сайте Минздрава России , говорится, что Москва открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Информация за апрель появилась на столичных правительственных ресурсах в инициативном порядке еще до того, как ее опубликовали федеральные структуры.

В Депздраве отметили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций.

«В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек, то есть в 2 раза меньше», — отмечается в сообщении.

В департаменте уточнили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия. 639 человек из общего числа умерших в апреле 2020 года скончались от коронавируса или вызванных им осложнений.

Отмечается, что вскрытие проводится у 100% умерших пациентов с подозрением на коронавирус, что позволяет с абсолютной точностью установить причину смерти. В 60% случаев причинами смерти были другие заболевания, такие как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии, лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности и др.

«Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно», — говорится в заявлении Депздрава.

Как сообщал «Рамблер», ранее издания Financial Times и New York Times обвинили Россию в занижении статистики смертности от коронавируса. Так, по мнению Financial Times, официальная статистика может быть занижена на 70%. По подсчетам издания, в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет.