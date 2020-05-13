Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России 

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но данная ситуация не является угрожающей для рынка труда.

«По прогнозам, которые формировал Минтруд, мы действительно прогнозировали рост численности безработных», — сказал Котяков.

По его словам, на сегодняшний день это число достигло 1,4 млн человек. Он отметил, что данная ситуация министерством прогнозировалась.

«Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не предпринимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше», — приводит его слова ТАСС.