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Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России
Фото: РИА Новости
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но данная ситуация не является угрожающей для рынка труда.
«По прогнозам, которые формировал Минтруд, мы действительно прогнозировали рост численности безработных», — сказал Котяков.
По его словам, на сегодняшний день это число достигло 1,4 млн человек. Он отметил, что данная ситуация министерством прогнозировалась.
«Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не предпринимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше», — приводит его слова ТАСС.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в России возросло почти вдвое, за помощью в поиске работы или за пособием обратились более 1,6 млн человек.
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Комментарии
Общество , Другое , Татьяна Голикова , Антон Котяков , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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