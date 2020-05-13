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Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса 

РИА Новости 30 минут назад
Глава РФПИ рассказал о многообещающем препарате от COVID-19
Фото: РИА Новости
Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" говорят, что он может стать наиболее эффективным в лечении COVID-19, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В марте набсовет фонда одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства "Фавипиравира".
Исследование препарата проводится в одобренных России центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных.
"По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", — сообщил Дмитриев.
Он добавил, что это подтверждают китайские клинические испытания, которые показали, что препарат снижает срок болезни с 11 дней до четырех-пяти.
По словам Дмитриева, такие результаты позволят снизить нагрузку на медицинские центры, а также уменьшить число эпидемически опасных пациентов примерно вдвое.
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
"Мы надеемся завершить клинические испытания уже в конце этого месяца", — заключил Дмитриев.
Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 242 271 случай заболевания COVID-19, более 43 тысяч заразившихся выздоровели, 2116 человек умерли.
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Общество , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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