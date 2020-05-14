Полицейские получат полномочия силовых ведомств 

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Сотрудники полиции получат права, которыми обладают представители таких силовых ведомств, например, вскрывать автомобили в случае угрозы жизни и здоровью граждан, как это могут сделать сотрудники Росгвардии

Так, в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первичной медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен ребёнок, полиция наделяется правом вскрытия транспортного средства, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Там отметили, что сейчас аналогичные полномочия предоставлены войскам Нацгвардии РФ.