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Полицейские получат полномочия силовых ведомств 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Полицейские получат полномочия силовых ведомств
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники полиции получат права, которыми обладают представители таких силовых ведомств, например, вскрывать автомобили в случае угрозы жизни и здоровью граждан, как это могут сделать сотрудники Росгвардии.
Так, в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первичной медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен ребёнок, полиция наделяется правом вскрытия транспортного средства, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Там отметили, что сейчас аналогичные полномочия предоставлены войскам Нацгвардии РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права вскрывать автомобили.
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Общество , Законопроекты , Росгвардия , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС
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