Псковские власти разрешат прогулки на улице 

Власти Псковской области намерены с 16 мая разрешить жителям региона выходить на улицу для прогулок, которые на данный момент запрещены из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, с 21 мая планируется разрешить проведение богослужений на территориях вокруг храмов, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания в администрации региона.

"Целесообразно будет, если цифры нас не подведут, то уже с этих выходных разрешить возможность людям выходить на улицу для индивидуальных прогулок. Мы обязательно взвешенно к этому вопросу подойдем, посмотрим, с тем, чтобы различные группы не пересекались. Это здоровье, иммунитет, если люди будут иметь возможность ежедневно, пусть и непродолжительное время пройтись по улице, разогнать кровь, подышать свежим воздухом, это должно благополучно сказаться на ситуации", — сказал Ведерников.

Он также добавил, что власти региона намерены разрешить проведение богослужений, но при условии, что они будут проходить на свежем воздухе, на территориях вокруг храмов. Это послабление планировалось ввести с 6 мая, но его отложили, поскольку на прошлой неделе один из приходов нарушил указ губернатора и провел службу прямо в церкви. По словам митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), в помещении одновременно находились порядка 50 человек без соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мер.

"Что касается разрешения служб с участием прихожан. Владыка сегодня заезжал, мы с ним этот вопрос обсудили. Если все будет в порядке, то мы рассчитываем, что с 21 мая такую возможность мы нашим священнослужителям предоставим. Там как раз будут церковные праздники. Если все подойдут ответственно к этому вопросу, то мы наконец эту модель реализуем", — сказал губернатор.

В регионе на данный момент выявлен 351 случай заражения. По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировано 8 летальных исходов. Выздоровели 96 человек.