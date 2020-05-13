В российском регионе откроют магазины и рестораны 

По его словам, власти пришли к такому решению, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Вместе с тем Куйвашев подчеркнул, что, несмотря на ослабление мер, предприятия должны будут соблюдать требования санэпидбезопасности. Так, например, кафе и рестораны смогут принимать посетителей только в том случае, если расстояние между людьми в заведении будет составлять не менее 10 квадратных метров.