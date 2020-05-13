Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российском регионе откроют магазины и рестораны 

Lenta.ru 1 час назад
В российском регионе откроют магазины и рестораны
Фото: @evgenykuyvashev
В Свердловской области к 19 мая откроют все магазины, торговые центры и рестораны, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
По его словам, власти пришли к такому решению, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Вместе с тем Куйвашев подчеркнул, что, несмотря на ослабление мер, предприятия должны будут соблюдать требования санэпидбезопасности. Так, например, кафе и рестораны смогут принимать посетителей только в том случае, если расстояние между людьми в заведении будет составлять не менее 10 квадратных метров.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно ЕГЭ в России перенесли ЕГЭ в России перенесли
Общество , Евгений Куйвашев , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Найдены «супер-люди» с иммунитетом к коронавирусу
Найдены «супер-люди» с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео
00:15
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео
Армия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение