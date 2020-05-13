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Оксана Пушкина заразилась коронавирусом 

РИА Новости 49 минут назад
Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сообщила, что заразилась коронавирусом.
"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", — написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что болезнь переносит бессимптомно.
"По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", — написала Пушкина.
Депутат Госдумы от ЕР Ирина Роднина заявила РИА Новости, что виделась с Пушкиной около 10 дней назад. Коронавирус у Родниной не выявлен.
"Все хорошо, виделась с ней (Пушкиной — ред.) где-то, наверное, дней десять назад. Вместе мы все в Госдуме делали тесты. Вот ее тест 10 мая показал положительный (результат — ред.)", — сказала депутат.
В среду Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое — в больнице. Позднее он сказал, что трое из пяти депутатов, заразившихся COVID-19, — представители "Единой России".
Ранее сообщалось, что с коронавирусом были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
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Общество , Ирина Роднина , Оксана Пушкина , Светлана Максимова , Калашников Леонид Иванович , Дмитрий Новиков , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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