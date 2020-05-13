Юваль Харари расскажет о влиянии коронакризиса на цивилизацию 

29 мая на Synergy Online Forum выступит известный историк, философ и автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харари.

Марк Цукерберг. Его бестселлером «Sapiens», который, по сути, является историческим синопсисом развития человеческой цивилизации, восхищаются такие личности, как Билл Гейтс

«Эта книга породила массу горячих споров в моей семье — ее прочел не только я, но и моя жена Мелинда. Харари поставил перед собой очень непростую задачу: всего на 400 страницах рассказать об истории человечества. Пишет он и о современности — о том, как повлияют на нашу жизнь в будущем искусственный интеллект, генная инженерия и другие технологии. Я согласен не со всеми утверждениями Харари — например, с тем, что до изобретения земледелия человечеству жилось лучше, чем после, — но рекомендую его книгу всем, кто интересуется историей и возможными сценариями развития человечества», — комментирует книгу Харари Билл Гейтс.

«Эта книга представляет собой великое историческое повествование о развитии человеческой цивилизации», — написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Сегодня, будучи знатоком закономерностей в развитии истории, Харари пытается осмыслить эпидемию коронавируса как некую точку невозврата, от которой жизнь человечества может пойти совсем по иному сценарию. По мнению историка, COVID-19 — это явление, которое может кардинально изменить наше отношение к жизни, смерти, собственной безопасности, а также социальное и политическое устройство мира.

«Кризис еще далек от завершения, но игра с обвинениями уже началась. Разные страны обвиняют друг друга. Конкурирующие политики бросают ответственность от одного к другому, как ручную гранату без чеки. Наряду с возмущением есть также огромное количество надежды. Наши герои — это не священники, которые хоронят мертвых и оправдывают бедствие, наши герои — это медики, которые спасают жизни. А наши супергерои — это ученые в лабораториях», — комментирует происходящее Харари.

Знаменитый историк делает ставку на необходимость усиления международного сотрудничества для предотвращения катастрофических последствий кризиса:

«Больше, чем самого вируса, я опасаюсь тех демонов, которые он в нас пробуждает: ненависть, алчность и невежество. Если мы ответим на этот вызов международной солидарностью и щедростью, если будем верить не в теории заговора, а в науку, я убежден, что мы не просто выйдем из этой борьбы победителями, но и станем сильнее».

Более подробно о его личностном восприятии происходящего и прогнозах зрители смогут узнать 29 мая на Synergy Online Forum, который является цифровым аналогом флагманского события Школы Бизнеса «Синергия» Synergy Global Forum. Масштабное событие охватывает аудиторию со всей России, стран СНГ, Европы, США и Азии. За время проведения форума на его виртуальных сценах выступили владельцы крупных международных компаний, эксперты e-commerce, ресторанного бизнеса, ритейла, индустрии развлечений, логистики, девелопмента, производства и медицины.

Форум проходит на платформе Synergy Online — первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в рамках актуальных тем мировой и российской повестки.

Платформа была разработана и запущена Корпорацией «Синергия» для поддержки бизнеса в период пандемии и кризиса. Среди основных функций Synergy.Online — доступ к еженедельным образовательным онлайн-форумам, уникальная возможность участников задать вопрос спикеру онлайн-форума в официальном чате Synergy.Online и услышать ответ на него в прямом эфире, а также возможность просмотра онлайн мастер-классов и семинаров разной направленности с участием всемирно известных экспертов в «Базе знаний» платформы. Качественный образовательный контент по всем категориям доступен пользователям в любое время.