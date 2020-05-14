В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

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За последние сутки в Москве выявили 4712 человек с коронавирусом, за все время в столице зарегистрировали 130 716 таких пациентов, 106 099 из них — это активные случаи. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время наблюдения в Москве выздоровели 23 327 пациентов с коронавирусом, скончались 1290.

Как сообщал «Рамблер», накануне в городе зафиксировали прирост в 4703 человека, за день до этого — 5392 человека, еще днем ранее — 6169.

Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований. Мэр города Сергей Собянин ранее рассказал, что за 20 дней объем тестирования в столице нарастили в три раза.

В топ-3 по количеству выявленных случаев входят Подмосковье (24 580 человек выявлены, 1987 из них выздоровели, 240 умерли) и Санкт-Петербург (8945 выявлены, 1899 излечились, 69 умерли).