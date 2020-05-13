Предельный возраст ректоров вузов поднимут

Два правительственных законопроекта, которые увеличивают до 70 лет предельный возраст лиц, занимающих должность ректора высшего учебного заведения, приняты депутатами Государственной Думы 13 мая сразу во втором и третьем чтениях.

«По изменениям в Трудовой кодекс ко второму чтению поступило девять поправок, которые носят юридический, технический и редакционный характер», — сообщила член Комитета по образованию и науке Ольга Пилипенко.

Что касается второго законопроекта «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», то к нему поступило шесть поправок.

Предельный возраст ректоров повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. При этом вводится норма, в соответствии с которой в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности может продлеваться и по достижении им возраста 70 лет. В частности, речь идёт о ректорах МГУ и СПбГУ.

Кроме того, ограничивается тремя количество сроков, в течение которых одно и то же лицо вправе быть ректором одного и того же вуза. Также устанавливаются нормы, согласно которым трудовые договоры руководителей государственных и муниципальных научных организаций, а также глав государственных и муниципальных вузов, станут срочными и будут заключаться на срок до пяти лет.

Нововведения должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом уставы научных и образовательных организаций следует привести в соответствие с Трудовым кодексом в течение 30 дней со дня вступления закона в силу.