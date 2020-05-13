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Предельный возраст ректоров вузов поднимут на пять лет 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Предельный возраст ректоров вузов поднимут
Фото: PIXABAY.COM
Два правительственных законопроекта, которые увеличивают до 70 лет предельный возраст лиц, занимающих должность ректора высшего учебного заведения, приняты депутатами Государственной Думы 13 мая сразу во втором и третьем чтениях.
«По изменениям в Трудовой кодекс ко второму чтению поступило девять поправок, которые носят юридический, технический и редакционный характер», — сообщила член Комитета по образованию и науке Ольга Пилипенко.
Что касается второго законопроекта «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», то к нему поступило шесть поправок.
Предельный возраст ректоров повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. При этом вводится норма, в соответствии с которой в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности может продлеваться и по достижении им возраста 70 лет. В частности, речь идёт о ректорах МГУ и СПбГУ.
Кроме того, ограничивается тремя количество сроков, в течение которых одно и то же лицо вправе быть ректором одного и того же вуза. Также устанавливаются нормы, согласно которым трудовые договоры руководителей государственных и муниципальных научных организаций, а также глав государственных и муниципальных вузов, станут срочными и будут заключаться на срок до пяти лет.
Нововведения должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом уставы научных и образовательных организаций следует привести в соответствие с Трудовым кодексом в течение 30 дней со дня вступления закона в силу.
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Общество , Образование , МГУ , Госдума
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