Эксперт поддержал отмену ОГЭ

Решение Минпросвещения РФ относительно отмены экзаменов для девятиклассников в 2020 году является обоснованным. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, глава департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.

«Это абсолютно логичное решение, абсолютно обоснованное. Теперь хотелось бы, чтобы в дальнейшем были сделаны выводы, чтобы в последующие годы не обременять школьников ненужными тестовыми экзаменами и сделать упор на то, чтобы не обесценивалась их работа в течение всех лет, на протяжении которых они учатся в школах. Когда у нас важными считаются только оценки от экзаменов — это обесценивает всю предыдущую работу, ведь есть и элемент случайности, и эмоционального состояния человека», — сказала Шеина.

По её словам, сегодня в вузах наблюдается проблема, когда оценка за саму защиту по положениям, принимаемым внутри вузов, иногда имеет 80% значимости по сравнению со средним баллом за весь период обучения: