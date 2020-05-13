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ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки 

Артём Кульша 1 час назад
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
Фото: РИА Новости
Большинство россиян следили за последним обращением президента России Владимира Путина о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
11 мая, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания с главами регионов Путин объявил о завершении с 12 мая нерабочего режима, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции и о дополнительных выплатах для семей с детьми, а также предложил новые меры поддержки бизнеса.
Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 88% россиян слышали об этом выступлении президента, а 70% следили за ним либо узнали основные идеи из средств массовой информации.
На 75% из тех, кто следил за обращением, оно произвело положительное впечатление, 72% были удовлетворены его содержанием, 66% сочли, что глава государства понимает реальную ситуацию и проблемы людей.
81% россиян считают значимыми для населения, 66% — значимыми еще и для бизнеса.
73% считают, что президент стремится сделать все возможное для преодоления ситуации с распространением коронавирусной инфекции, 67% — что ситуация в стране находится под его контролем.
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Общество , Владимир Путин , ВЦИОМ
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