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На борьбу с коронавирусом в России предложили пустить конфискованный алкоголь 

Lenta.ru 1 час назад
Конфискованному алкоголю нашли неожиданное применение
Фото: РИА Новости
Российский Минфин предложил пустить на производство антисептических средств конфискованный алкоголь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По подсчетам министерства, на эти средства можно использовать порядка 21 миллиона литров этилового спирта.
«Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Предполагается, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе.
За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране заболели свыше 232 тысяч человек.
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Общество , Минфин
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