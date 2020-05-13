Конфискованному алкоголю нашли неожиданное применение

Все новости на карте

Российский Минфин предложил пустить на производство антисептических средств конфискованный алкоголь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По подсчетам министерства, на эти средства можно использовать порядка 21 миллиона литров этилового спирта.

«Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Предполагается, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране заболели свыше 232 тысяч человек.