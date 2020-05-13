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Первая столетняя россиянка излечилась от коронавируса 

Мария Иванова и ещё 1 40 минут назад
Первая столетняя россиянка излечилась от коронавируса
Фото: РИА Новости
В России выписали первую столетнюю пациентку, полностью излечившуюся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
Женщину лечили в Центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. В ФМБА отметили, что Пелагею Михайловну Пояркову выписали из больницы 13 мая, в день ее столетнего юбилея.
Пелагея Михайловна заразилась коронавирусом во время планового лечения в другой клинике от соседки по палате. В ФМБА Пояркова проходила консервативную комплексную терапию.
Как сообщал «Рамблер», ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что 107-летняя жительница Нидерландов стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от COVID-19.
Случаи выздоровления людей в возрасте около ста лет встречаются по всему миру. Итальянка, которой в августе исполнится 104 года, выздоровела за неделю, а 99-летний ветеран Второй мировой войны из Бразилии выписался после восьмидневного лечения.
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Общество , Федеральное медико-биологическое агентство , ВОЗ
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