Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе 

Проверить должностных лиц и сотрудников социального приюта на их компетентность рекомендовала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова . Об этом 13 мая сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

По сообщению пресс-службы ведомства, сведения по данному факту поступили к Анне Кузнецовой ранним утром. В связи с этим была срочно организована соответствующая проверка. Омбудсмен постоянно получает информацию по данному инциденту.

По ее словам, остается не понятным, как подобные люди получают работу в социальных детских учреждениях. Ведь сложилось такое впечатление, что женщина совершенно не понимала куда пришла работать. По всей видимости она не была проинструктирована и не знает порядок осуществления деятельности в учреждении. Остаются вопросы и к руководителю приюта: как он, виде это, допустил сотрудника к работе.

Детский омбудсмен заявила, что нужно очень внимательно провести проверку компетентности должностных лиц и работников учреждения. Потому, что нельзя допускать подобных случаев впредь.