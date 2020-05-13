Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя 

Всеобщее соблюдение режима самоизоляции подстегнуло показатели смертности от алкоголя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . В связи с нерадостной статистикой глава ведомства предложил начать продавать спиртное в России с 21 года, сообщает Interfax.

Мурашко подчеркнул, что в Минздраве ведется оперативный мониторинг количества умерших людей. Эксперты, по его словам, отметили, что все чаще заметную роль в случаях с летальным исходом стал играть алкоголь.

Министр добавил, что идея о введении ограничений по продаже спиртного с 21 года возникла не сегодня. Ранее инициатива уже обсуждалась, но к ее реализации никто так и не приступил.

Мурашко подчеркнул, что «если депутаты готовы», то возможно время пришло.