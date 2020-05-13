Срок действия паспортов и водительских прав продлят

Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ , опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля.

"Определить, что срок подачи заявлений о выдаче или замене документов… истекает 31 декабря 2020 года", — сообщается в проекте приказа, в котором прописаны порядок и сроки подачи заявлений на получение или замену соответствующих документов.

Первые два пункта уточняют порядок и сроки замены водительских удостоверений и паспортов, если срок их действия истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Также это относится к 14-летним гражданам России, которые должны получить свой первый паспорт в указанный период.

"Кроме того, проектом приказа предлагается максимально использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг", — отмечается в документе.

По информации МВД, в стране за полгода в среднем оформляется более 2 миллионов паспортов и примерно столько же водительских удостоверений.

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