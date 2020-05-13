В регионы Центральной России придет похолодание

Синоптики прогнозируют в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), где в последние дни установилась дождливая и теплая погода, похолодание вплоть до заморозков в Воронежском, Брянском регионах (что может повлиять на урожай), а также усиление ветра до 15-17 м/с в Тамбовской, Костромской, Рязанской областях. Об этом ТАСС в среду сообщили в областных главках МЧС и гидрометцентрах.

"В четверг, 14 мая, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, температура — плюс 1-6 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов. Утром местами туман, а днем небольшой дождь и местами даже с грозой, ветер южный, 7-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура днем — плюс 14-19 градусов", — сказала дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра.

По ее словам, похолодание связано с прохождением с северо-запада холодного фронта и затоком арктического воздуха. Аналогичная погода ожидается в Липецкой, Брянской областях. Как отметили в ГУ МЧС по Брянскому региону, из-за подобных заморозков "возможно неблагоприятное воздействие температуры на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель".

"В Тамбовской области погода до конца недели останется холодной и дождливой, без солнечных дней и с пониженным температурным фронтом. Сегодня на территории региона ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью будет 1-3 градуса тепла, днем — плюс 15-17 градусов", — сообщили ТАСС в Тамбовском гидрометцентре.

Схожие погодные условия в ближайшие дни ожидают жителей Ивановской, Орловской и Калужской областей, где, по данным синоптиков, может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

До 13-16 градусов днем прогреется воздух в Ярославской, Брянской, Курской, Владимирской, Рязанской областях. В ближайшие два дня в регионах также прогнозируется пасмурная и ветреная погода. Сильные порывы ветра, как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, уже привели 13 мая к падению деревьев в некоторых населенных пунктах, при этом никто не пострадал.