Глава Минздрава сообщил хорошую новость

По словам Мурашко, баланс был достигнут благодаря развернутой медицинской сети.

Министр отметил, что появились новые препараты, позволяющие лечить тяжелых пациентов и быстрее реабилитировать людей с коронавирусом. Также появились новые производства, они закрыли дефицит в препаратах.

Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек, за день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.

За все время наблюдения в стране зарегистрировали 242 271 человека с коронавирусом, 48 003 из них выздоровели, 2212 умерли.

В конце прошлой недели Мурашко призвал не говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом, отметив, что этот термин «успокаивающий».