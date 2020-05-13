Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов 

Мария Иванова и ещё 21 57 минут назад
Глава Минздрава сообщил хорошую новость
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Мурашко, баланс был достигнут благодаря развернутой медицинской сети.
Министр отметил, что появились новые препараты, позволяющие лечить тяжелых пациентов и быстрее реабилитировать людей с коронавирусом. Также появились новые производства, они закрыли дефицит в препаратах.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек, за день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.
За все время наблюдения в стране зарегистрировали 242 271 человека с коронавирусом, 48 003 из них выздоровели, 2212 умерли.
В конце прошлой недели Мурашко призвал не говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом, отметив, что этот термин «успокаивающий».
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Комментарии
Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение