Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью

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Пока вы дома: Раскрыт срок создания лекарства от коронавируса 

Дарья Зарецкая 40 минут назад

Назван срок создания лекарства от COVID-19

Вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что эффективное лекарство от коронавируса может появиться в мире осенью.

Глава Минздрава рассказал о коварстве коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об особой опасности коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

В России сравнили коронавирус со СПИДом

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Юрий Бубеев не исключает, что пандемия коронавируса может оказать такое же влияние на повседневную жизнь, как вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД.

Объяснен самый распространенный симптом коронавируса

Американские ученые объяснили потерю обоняния у части инфицированных коронавирусом пациентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Дочь Пескова сделала заявление

Заражение пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова коронавирусной инфекцией COVID-19 было неизбежно.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИА REGNUM
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