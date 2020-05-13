В России могут реформировать систему ОМС

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в реформировании и цифровизации. Об этом заявил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы.
"То что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит", — сказал министр, подчеркнув, что речь не идет об оптимизации.
По словам Мурашко, главной задачей реформы должна стать прозрачность системы.
"Речь идет о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат", — добавил он.