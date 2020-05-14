Названа новая дата проведения ЕГЭ

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Провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Минобрнауки готовы по сценарию в августе. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

В 2020 году ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, сказал замминистра в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ориентируемся на то, о чём нам говорит Рособрнадзор, который устанавливает резервные сроки для старта ЕГЭ. Но для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, — цитирует Афанасьева ТАСС.

В планах ведомства при этом начать образовательный процесс не позднее сентября.

Как писал NEWS.ru, ранее министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году.