Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Можно сделать исключение»: Володин предложил Мурашко снять маску 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
«Можно сделать исключение»: Володин предложил Мурашко снять маску
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко выступать перед депутатами без маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии. Об этом пишет РИА Новости.
«Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках», — заявил Мурашко в начале своего выступления.
В свою очередь Володин после того, как из зала поступили предложения министру снять маску, заявил, что можно сделать исключение, чтобы не превращать выступление в «бу-бу» и не менять постоянно маски.
«Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой. Мы введем на время пандемии традицию, что выступающий может быть без маски», — пояснил он.
Как писал «Рамблер», с 12 мая в Москве и Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ношение масок и перчаток стало обязательным в общественных местах.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Общество , Политика , Михаил Мурашко , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая столетняя россиянка излечилась от коронавируса
Первая столетняя россиянка излечилась от коронавируса
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя
Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя
В России хотят ввести дистанционное голосование на выборах
В России хотят ввести дистанционное голосование на выборах
Россияне устали от режима самоизоляции
Россияне устали от режима самоизоляции
Видео
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение