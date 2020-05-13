«Можно сделать исключение»: Володин предложил Мурашко снять маску 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко выступать перед депутатами без маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии. Об этом пишет РИА Новости.
«Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках», — заявил Мурашко в начале своего выступления.
В свою очередь Володин после того, как из зала поступили предложения министру снять маску, заявил, что можно сделать исключение, чтобы не превращать выступление в «бу-бу» и не менять постоянно маски.
«Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой. Мы введем на время пандемии традицию, что выступающий может быть без маски», — пояснил он.
Как писал «Рамблер», с 12 мая в Москве и Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ношение масок и перчаток стало обязательным в общественных местах.