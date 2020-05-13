«Можно сделать исключение»: Володин предложил Мурашко снять маску 

«Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках», — заявил Мурашко в начале своего выступления.

В свою очередь Володин после того, как из зала поступили предложения министру снять маску, заявил, что можно сделать исключение, чтобы не превращать выступление в «бу-бу» и не менять постоянно маски.

«Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой. Мы введем на время пандемии традицию, что выступающий может быть без маски», — пояснил он.

Как писал «Рамблер», с 12 мая в Москве и Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ношение масок и перчаток стало обязательным в общественных местах.