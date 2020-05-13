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В России сравнили коронавирус со СПИДом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В России сравнили коронавирус со СПИДом
Фото: Национальная Служба Новостей
Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Юрий Бубеев не исключает, что пандемия коронавируса может оказать такое же влияние на повседневную жизнь, как вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Например, привычки самоизоляции могут остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ, сделавший нормой защищенный секс. Об этом заместитель директора Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил РИА Новости.
Эксперт, в частности, считает, что даже вакцина, в случае появления, не может гарантировать стопроцентную защиту от COVID-19, отмечает «Свободная пресса».
В связи с этим все люди будут вынуждены выполнять меры, продиктованные правилами санитарии, а определённые привычки, которые появились за время самоизоляции, только укрепятся.
Что касается режима самоизоляции, который действует на время пандемии, то тут важно не рассорится с членами семьи, подчёркивает Юрий Бубеев. Для этого, по его словам, необходимо учитывать интересы друг друга, вместе заниматься домашними делами, по очереди ходить в магазин за продуктами.
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Общество , РАН , РИА Новости
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