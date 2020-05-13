В России сравнили коронавирус со СПИДом 

Заслуженный врач Российской Федерации , доктор медицинских наук Юрий Бубеев не исключает, что пандемия коронавируса может оказать такое же влияние на повседневную жизнь, как вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Например, привычки самоизоляции могут остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ, сделавший нормой защищенный секс. Об этом заместитель директора Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил РИА Новости.

Эксперт, в частности, считает, что даже вакцина, в случае появления, не может гарантировать стопроцентную защиту от COVID-19, отмечает «Свободная пресса».

В связи с этим все люди будут вынуждены выполнять меры, продиктованные правилами санитарии, а определённые привычки, которые появились за время самоизоляции, только укрепятся.

Что касается режима самоизоляции, который действует на время пандемии, то тут важно не рассорится с членами семьи, подчёркивает Юрий Бубеев. Для этого, по его словам, необходимо учитывать интересы друг друга, вместе заниматься домашними делами, по очереди ходить в магазин за продуктами.