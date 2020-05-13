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Эксперт объяснил необходимость ношения медицинских перчаток 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Эксперт объяснил необходимость медицинских перчаток
Фото: Национальная Служба Новостей
Использование медицинских перчаток позволит прервать пути заражения новым коронавирусом. Так считчает главный врач-инфекционист Центрального административного округа российской столицы Илья Акинфиев. При этом он признал, что эффективность применения перчаток и масок для борьбы с COVID-19 вызывает немало споров и вопросов.
Что касается перчаток, то они могут помочь предотвратить капельно-контактный вариант передачи инфекции. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности предметов, после прикосновения к которым человек переносит вирус на руки. Заражение происходит в случае попадания вируса через руки на слизистые глаз либо рта.
Как подчеркнул Акинфеев в интервью АГН «Москва», заразиться непосредственно через кожу невозможно, так как она как раз представляет собой барьер от инфекции.
Перчатки же несут в себе две главные функции в данном случае. Во-первых, после посещения общественных мест, перчатки надо сразу снять и выкинуть — тогда руки сразу будут чистыми.
Во-вторых, руками в перчатках человек теоретически не трогает глаза и рот из-за психологического отторжения.
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Общество , АГН "Москва" , Москва
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