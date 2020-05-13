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Изнасилованных девушек не накажут за нарушение карантина 

Павел Тиунов 1 час назад
Изнасилованных девушек не накажут за нарушение карантина
Фото: ТАСС
Двух девушек, ставших жертвами сексуального насилия на улице, в отношении которых ранее были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции, в результате не оштрафуют, сообщает «Тайга.info». Административная комиссия подчеркнула, что наказание отменено, поскольку потерпевшие сами обратились к полицейским за помощью.
22 апреля, как сообщал «Рамблер», в Красноярске две девушки 17 и 18 лет обратились в полицию с заявлением о грабеже и изнасиловании. По их словам, неизвестный мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, а также «совершил насильственные действия сексуального характера». Впоследствии подозреваемый был задержан. Им оказался 56-летний ранее судимый местный житель. Примечательно, что в отношении всех троих фигурантов дела были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Решением административной комиссии потерпевшие были освобождены от ответственности за несоблюдение карантинных мер.
«В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью», — пояснили изданию в красноярском штабе по противодействию коронавирусу.
При этом подозреваемый также избежал наказания за нарушение самоизоляции, поскольку в отношении него «уже возбуждены пять уголовных дел».
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Общество
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