Изнасилованных девушек не накажут за нарушение карантина 

Двух девушек, ставших жертвами сексуального насилия на улице, в отношении которых ранее были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции, в результате не оштрафуют, сообщает «Тайга.info». Административная комиссия подчеркнула, что наказание отменено, поскольку потерпевшие сами обратились к полицейским за помощью.

22 апреля, как сообщал «Рамблер», в Красноярске две девушки 17 и 18 лет обратились в полицию с заявлением о грабеже и изнасиловании. По их словам, неизвестный мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, а также «совершил насильственные действия сексуального характера». Впоследствии подозреваемый был задержан. Им оказался 56-летний ранее судимый местный житель. Примечательно, что в отношении всех троих фигурантов дела были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Решением административной комиссии потерпевшие были освобождены от ответственности за несоблюдение карантинных мер.

«В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью», — пояснили изданию в красноярском штабе по противодействию коронавирусу.

При этом подозреваемый также избежал наказания за нарушение самоизоляции, поскольку в отношении него «уже возбуждены пять уголовных дел».