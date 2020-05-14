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В Адыгее на похоронах гости массово заразились коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Россияне массово заразились коронавирусом на похоронах
Фото: ТАСС
Больше 10 человек заразились коронавирусом после похорон в ауле Красногвардейского района Адыгеи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного санитарного врача республики Сергея Завгороднего.
"Граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было. По их словам, это был уважаемый человек", — сказал Завгородний.
Отмечается, что на похороны приехали около 500 гостей. Сейчас в больнице находится одна женщина, у 12 ее родственников подтвердился коронавирус.
В Адыгее коронавирусом заразились 276, скончались восемь человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Сергей Завгородний , ВОЗ , Интерфакс , Республика Адыгея
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