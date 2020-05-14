Россияне массово заразились коронавирусом на похоронах

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Больше 10 человек заразились коронавирусом после похорон в ауле Красногвардейского района Адыгеи , пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного санитарного врача республики Сергея Завгороднего

"Граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было. По их словам, это был уважаемый человек", — сказал Завгородний.

Отмечается, что на похороны приехали около 500 гостей. Сейчас в больнице находится одна женщина, у 12 ее родственников подтвердился коронавирус.

В Адыгее коронавирусом заразились 276, скончались восемь человек.