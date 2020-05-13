В России умерли более 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом 

За последние сутки в России умерли 96 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 2212. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За прошлые сутки в стране умерли 107 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 94 пациента.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что показатели летальности среди пациентов с коронавирусом в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру. Она связала это с ранними госпитализациями больных и снижением темпов прироста пациентов.

Как писал «Рамблер», за все время наблюдения в стране зарегистрировали 242 271 человека с коронавирусом, 48 003 из них выздоровели.

За последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек, за день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.