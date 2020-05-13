Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России умерли более 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом 

Мария Иванова 9 минут назад
В России умерли более 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России умерли 96 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 2212. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За прошлые сутки в стране умерли 107 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 94 пациента.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что показатели летальности среди пациентов с коронавирусом в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру. Она связала это с ранними госпитализациями больных и снижением темпов прироста пациентов.
Как писал «Рамблер», за все время наблюдения в стране зарегистрировали 242 271 человека с коронавирусом, 48 003 из них выздоровели.
За последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек, за день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Общество , Происшествия , Татьяна Голикова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойное убийство произошло на востоке Москвы
Двойное убийство произошло на востоке Москвы
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Украинские полицейские затребовали список евреев
Украинские полицейские затребовали список евреев
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение