Полиции предложили расширить полномочия

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширит полномочия сотрудников полиции. В частности, в документе дополнен список обстоятельств, при которых у правоохранителей будет право вскрывать транспортные средства, проникать в жилые помещения, проводить досмотр граждан и применять оружие. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его цель — усилить «гарантии защиты прав и законных интересов граждан».

Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки к закону «О полиции», расширяющие полномочия сотрудников этой структуры МВД . Соответствующий документ опубликован в среду в электронной базе данных ГД.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на «усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений».

Среди прочего, был дополнен список обстоятельств, при которых полицейские имеют право проводить осмотр мест происшествия, транспортных средств и документов, осуществлять досмотр граждан, проникать в жилые помещения и на земельные участки, а также вскрывать автомобили и другие средства передвижения.

В частности, в случае принятия законопроекта полицейские будут иметь право вскрыть транспортное средство, если это необходимо для обеспечения безопасности граждан, в том числе при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях. Также правоохранители смогут воспользоваться этим правом для спасения жизни граждан, для пресечения преступления или задержания предполагаемого преступника, для осмотра груза, если есть основания полагать, что в транспортном средстве есть вещи, изъятые из гражданского оборота, для проверки сообщения о теракте и ещё в ряде случаев.

Кроме того сотрудники полиции смогут воспользоваться этим правом и для «применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения».

Важно отметить, что перед вскрытием автомобиля полицейский должен представиться и объяснить причины и основания для вскрытия, кроме тех случаев, когда «промедление создает угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан», или же если проникновение в транспортное средство необходимо для «незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц».

Если же собственника не было на месте в момент вскрытия транспортного средства, то правоохранители обязаны уведомить его в течение суток, а также не допускать доступа посторонних к ТС.

Отмечается, что сотрудник полиции не несёт ответственность за вред, причинённый при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено по основаниям, указанным в законодательстве.

Помимо этого, законопроект наделяет полицию правом оцеплять территории, жилые помещения и другие здания. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов.

«В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на территории, в жилые помещения, строения и на другие объекты, где проводится оцепление, или его выход за пределы границ оцепления», — сказано в законе.

Кроме того, расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие. Полицейский сможет стрелять при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Статью 13 закона предлагается дополнить нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях». На данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Авторы проекта предложили освободить полицейских от ответственности за совершённые во время несения службы действия, если они выполнялись в соответствии с законодательством. «Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции», — говорится в документе.

Также предлагается разрешить полицейским представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу противоправных действий.

«При обсуждении поправок, безусловно, приоритетным для комитета является обеспечение безопасности граждан, общества и государства. Законопроект будет рассмотрен в установленном регламентом порядке», — приводит слова председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва сайт Госдумы.

В минувшую пятницу стало известно, о что правительство РФ одобрило законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О полиции“. Соответствующее решение было опубликовано на сайте кабинета министров. 22 апреля сообщалось, что подготовленные правительством поправки в закон расширяют права полицейских.