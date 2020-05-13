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Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
Жительница Якутии устроила рискованное развлечение своим детям. Она вместе с двумя ребятами прыгала по льдинам. Видео опасной прогулки опубликовано в группе «Подслушано Закамск» в «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как женщина перепрыгивает с одной тающей льдины на другую. Ее действия повторяют и мальчики, и в какой-то момент все трое оказываются на небольшом куске льда.
Опасные забавы взрослой особы, в которые она вовлекла своих детей, справедливо раскритиковали в Сети. Даме в шутку присвоили титул «Мать года», отметив, что она подвергла риску не только свою жизнь, но и жизнь мальчиков.
Общество , Видео , Республика Саха (Якутия)
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