Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины 

Жительница Якутии устроила рискованное развлечение своим детям. Она вместе с двумя ребятами прыгала по льдинам. Видео опасной прогулки опубликовано в группе «Подслушано Закамск» в «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как женщина перепрыгивает с одной тающей льдины на другую. Ее действия повторяют и мальчики, и в какой-то момент все трое оказываются на небольшом куске льда.

Опасные забавы взрослой особы, в которые она вовлекла своих детей, справедливо раскритиковали в Сети. Даме в шутку присвоили титул «Мать года», отметив, что она подвергла риску не только свою жизнь, но и жизнь мальчиков.