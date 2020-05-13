Перечислены регионы РФ с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4703), Подмосковье (962) и Санкт-Петербурге (435). Больше сотни — в Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124) и Дагестане (109).

По данным на 12 мая, в России выявили 232 243 заболевших в 85 регионах. За последние сутки было зафиксировано 107 летальных случаев, всего умерли 2116 человек. Также выявлено 3711 новых случаев выздоровления — их общее число составляет 43 512.