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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса 

Lenta.ru 53 минуты назад
Перечислены регионы РФ с новыми случаями коронавируса
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявили 10 028 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (4703), Подмосковье (962) и Санкт-Петербурге (435). Больше сотни — в Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124) и Дагестане (109).
По данным на 12 мая, в России выявили 232 243 заболевших в 85 регионах. За последние сутки было зафиксировано 107 летальных случаев, всего умерли 2116 человек. Также выявлено 3711 новых случаев выздоровления — их общее число составляет 43 512.
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Общество , Москва , Московская область
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