Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 028, до 242 271 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек. За день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.

У 44,5 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после выздоровления выписали еще 4491 человек, 96 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 48 003 пациента, 2212 человек скончались.

Новые случаи выявили в 83 регионах. Лидерами по приросту стали следующие регионы: Москва (4703), Московская область (962), Санкт-Петербург (435), Нижегородская область (271), Свердловская область (135), Волгоградская область (124), Дагестан (109), Рязанская область (97), Смоленская область (97), Краснодарский край (96).

За ними следуют: Калужская область (94), Красноярский край (93), Белгородская область (90), Тульская область (89), Ярославская область (88), Ростовская область (87), Татарстан (87), Тамбовская область (85), Саратовская область (85), Самарская область (79), Северная Осетия (78), Чувашия (78), Тюменская область (75), Кабардино-Балкария (74), Новосибирская область (74), Брянская область (73), Владимирская область (72), Курская область (67), Ленинградская область (66), Орловская область (59), Приморский край (53), Ставропольский край (51), Челябинская область (51), Оренбургская область (50).

Менее 50 пациентов прибавилось в следующих регионах: Башкирия (49), Ямало-Ненецкий АО (49), Пермский край (48), Липецкая область (46), Ульяновская область (46), Якутия (46), Хабаровский край (46), Астраханская область (44), Мурманская область (43), Ингушетия (43), Ханты-Мансийский АО (43), Алтайский край (43), Пензенская область (42), Воронежская область (40), Калининградская область (40), Мордовия (37), Калмыкия (35), Марий Эл (32), Чечня (28), Бурятия (28), Еврейская АО (24), Омская область (23), Забайкальский край (22), Хакасия (21), Кировская область (20), Иркутская область (20), Камчатский край (20).

Менее 20 новых пациентов: Архангельская область (19), Адыгея, (19), Костромская область (18), Вологодская область (17), Томская область (17), Новгородская область (14), Тыва (13), Амурская область (13), Коми (12), Карачаево-Черкессия (12), Псковская область (11), Ивановская область (10), Тверская область (10), Кемеровская область (9), Крым (7), Карелия (5), Магаданская область (5), Республика Алтай (4), Чукотский АО (4), Курганская область (2), Сахалинская область (1), Севастополь (1).