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В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Фото: ТАСС
За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 13 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«У нас за истекшие сутки 30 человек. Из них 23 человека из Сакского района: 22 это обсерватор сакский, и ещё один человек вне обсерватора. Три человека — это очаг в Красноперекопском районе, село Почётное. Два человека — в Ялте, члены семьи, и два медицинских работника в Алуште», — отметили Аксёнов.
По его словам, необходимо провести служебное расследование и выяснить, почему в одном обсерваторе так много людей заразились.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 239 положительных тестов на новую инфекцию. Из больниц уже выписали 78 пациентов, 4 человека скончались. Режим самоизоляции в республике продлён до 31 мая.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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